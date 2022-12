Titanic, Jack poteva salvarsi sulla zattera? La risposta in uno studio scientifico

MeteoWeb

Di fronte alle scene più drammatiche del leggendario film di James Cameron, dopo l’affondamento del Titanic, ce lo siamo chiesto tutto: perché Jack non è salito su quella zattera? Poteva salvarsi? Jack Dawson, interpretato da Leonardo DiCaprio, è morto per aver deciso di non salire sulla zattera di salvataggio, una porta di legno sulla quale ha invece fatto salire la sua amata Rose. Ma perché Jack non sale? Lui si sarebbe salvato se si fosse messo al fianco di Rose in mezzo al freddo e buio oceano?

Per rispondere in maniera definitiva a questo dibattito decennale, il regista del film, James Cameron, ha deciso di rispondere. Dati scientifici alla mano. In tournée per promuovere il suo nuovo film ‘Avatar: La via dell’Acqua‘, Cameron ha parlato dell’annosa questione. Come riporta il sito specializzato ‘Deadline Hollywood‘, il cineasta ha precisato di aver sempre detto che Jack doveva morire per amore del dramma. Dopotutto, la storia “è Romeo e Giulietta nel Nord Atlantico“, ha detto. Ma stavolta Cameron ha rivelato di aver intrapreso uno studio scientifico per dimostrare “una volta per tutte” che Jack non sarebbe sopravvissuto anche se si fosse issato sulla porta galleggiante.

“Abbiamo condotto uno studio scientifico per porre fine a tutta questa faccenda e piantare un paletto nel suo cuore una volta per tutte“, ha detto Cameron. “Da allora abbiamo svolto un’analisi forense approfondita con un esperto di ipotermia che ha riprodotto la zattera del film, e faremo un piccolo speciale su di essa che uscirà a febbraio“.

Titanic, lo studio sulla morte di Jack

Il test, rivela il regista, è andato così: “Abbiamo preso due stuntman che avevano la stessa massa corporea di Kate e Leo e abbiamo messo dei sensori su di loro e dentro di loro, e li abbiamo messi in acqua ghiacciata. Poi li abbiamo testati per vedere se avrebbero potuto sopravvivere una varietà di metodi e la risposta è stata che non c’era modo che entrambi potessero sopravvivere. Solo uno sarebbe potuto sopravvivere“.

Una conclusione diversa, però, da quella a cui è arrivato lo show televisivo MythBusters, che ha tentato lo stesso tipo di test nel 2012. “Secondo tutte le ricerche che abbiamo fatto, penso che la morte di Jack sia stata inutile“, aveva concluso il co-conduttore Jamie Hyneman. Ora Cameron ha però tolto ogni dubbio: la morte di Jack non è stata inutile, ma quasi obbligata.