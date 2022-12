MeteoWeb

Le operazioni di discesa di Orion inizieranno alle 18 ora italiana, quando è prevista la separazione della capsula dal modulo di servizio, che è stato costruito dall’ESA ed è dotato di pannelli solari, motore e propellente utilizzati per raggiungere la Luna e ritorno.

Il modulo di servizio non è più necessario e finirà in mare in modo tale da non rappresentare un pericolo per Orion o per le persone a terra.