Il vento ostacola il primo lancio dagli Stati Uniti di Rocket Lab, rinviato a gennaio 2023

Il lancio di debutto di Rocket Lab dal suolo americano, dalla Wallops Flight Facility della NASA in Virginia, è stato rinviato, a causa di forti venti ad alta quota, e ora punta al liftoff all’inizio di gennaio 2023.

“I continui forti venti ad alta quota hanno escluso l’ultimo giorno della finestra di lancio per la nostra prima missione da Wallops. Ora è prevista l’apertura di una nuova finestra a gennaio per la missione ‘Virginia is for Launch Lovers’,” ha spiegato Rocket Lab.

Il vento forte e il rinvio del lancio Rocket Lab

La società con sede a Long Beach, in California, sperava di lanciare per la prima volta un booster Electron dagli Stati Uniti, dalla Wallops Flight Facility della NASA, in Virginia, ma le velocità del vento hanno costretto a un precedente rinvio, culminato con lo stop odierno.

L’imminente missione del razzo Electron, chiamata “Virginia Is For Launch Lovers“, trasporterà tre satelliti di sorveglianza in radiofrequenza per la società HawkEye 360, che ha sede in Virginia e che sta sviluppando una costellazione di satelliti per rilevare e monitorare le frequenze radio a livello globale. I satelliti di questa missione, noti come Cluster 6, sono i primi di 15 satelliti HawkEye 360 ​​che Rocket Lab lancerà in tre missioni entro il 2024.

“Queste missioni aumenteranno la costellazione di satelliti di monitoraggio di HawkEye 360, consentendo all’azienda di fornire una migliore mappatura precisa delle emissioni di radiofrequenza in qualsiasi parte del mondo,” ha spiegato Rocket Lab descrivendo la missione.

Esclusa l’attuale finestra di lancio, la società dovrà collaborare con la Wallops Flight Facility e il Mid-Atlantic Regional Spaceport che sovrintende ai lanci commerciali dal sito per eventuali ulteriori opportunità.

In futuro l’azienda spera di lanciare una missione ogni mese dal sito di lancio della Virginia. Rocket Lab sta anche sviluppando un nuovo razzo più grande chiamato Neutron per i lanci da Wallops.

Inizialmente Rocket Lab sperava di lanciare il suo primo volo da Wallops nel 2020. I suoi voli negli Stati Uniti sono stati rinviati di due anni in attesa dello sviluppo da parte della NASA di un nuovo software di terminazione del volo autonomo, che ha richiesto più tempo per correggere errori e completare i test.