Bufere di neve sull’Appennino, Campo Felice e Ovindoli sommerse. Primi fiocchi a L’Aquila | FOTO, VIDEO e WEBCAM LIVE

L’aria fredda sta irrompendo in queste ore al Centro Italia e mentre a Pescara ci sono ancora +11°C, a L’Aquila la temperatura è scesa fino a +1°C e intorno alle 14:30 di oggi pomeriggio ha iniziato a nevicare. Nella città appenninica dell’Abruzzo non ci sono ancora accumuli nevosi, ma continua a nevicare a tratti in modo intenso con temperatura in forte calo, tanto che stamani all’alba c’erano addirittura +8°C!

Sull’Appennino è in corso una vera e propria bufera: a Campo Felice e Ovindoli è in atto una vera e propria tormenta, con gli accumuli che crescono a vista d’occhio dalle webcam. Ai 1.790 metri di Colle del Nibbio sono rilevati 62cm di neve e la temperatura è di -2°C. C’è molta più neve ai 2.100 metri di Campo Imperatore, dove nevica copiosamente da ieri. Le nevicate proseguiranno per tutta la sera/notte e ancora nei prossimi giorni, ma con temperature in forte calo tanto che la neve già stasera dovrebbe cadere copiosa nei fondovalle, con accumuli al suolo attesi anche a L’Aquila e Avezzano.

Nevica a L'Aquila: i primi fiocchi in città

Violentissime bufere di neve a Campo Imperatore: accumuli pazzeschi

La nevicata in diretta dalle webcam

Aprono (finalmente) gli impianti sciistici

I gestori degli impianti sciistici della Monte Magnola di Ovindoli hanno comunicato con grande entusiasmo che da domani, Giovedì 19, si aprirà ufficialmente (e finalmente!) la stagione sciistica 2022/2023 nella nota località turistica dell’Appennino.

La Stazione aprirà alle 8.30 con i seguenti impianti Brin, Montefreddo, Telecabina Le Fosse e le seguenti piste Brin, Tomba, Canalone, Montefreddo Panoramica e Settebello.

Altezza neve (14.50 di oggi) 30cm a valle e 50cm a monte, in rapida crescita.

Costo skipass giornaliero € 34

Aperti i Rifugi Brin, Belvedere, Montefreddo , Chalet Anfiteatro, Rifugio Cibivacco.

