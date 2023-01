USA, il CDC: “troppi ictus dopo il vaccino anti Covid di Pfizer, apriamo inchiesta ufficiale”

MeteoWeb

Nella notte italiana arriva una notizia dirompente dagli Stati Uniti d’America: i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hanno lanciato un “segnale di sicurezza” preliminare per il vaccino anti Covid-19 e stanno studiando se il prodotto bivalente di Pfizer-BioNTech, approvato in via sperimentale per l’emergenza pandemica, crei un aumento del rischio di ictus ischemico nelle persone di età pari o superiore a 65 anni.

Il CDC ha affermato in una dichiarazione ufficiale riportata da Foxnews che “in seguito alla disponibilità e all’uso dei vaccini COVID-19 aggiornati (bivalenti), Vaccine Safety Datalink (VSD) di CDC, un sistema di sorveglianza quasi in tempo reale, ha soddisfatto i criteri statistici per sollecitare ulteriori indagini sull’esistenza di un problema di sicurezza per l’ischemia ictus nelle persone di età pari o superiore a 65 anni che hanno ricevuto il vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19, bivalente. L’indagine a risposta rapida ha sollevato la questione se le persone di età pari o superiore a 65 anni che hanno ricevuto il vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19, bivalente avessero maggiori probabilità di avere un ictus ischemico nei 21 giorni successivi alla vaccinazione rispetto ai giorni 22-44 dopo la vaccinazione“. Un quesito su cui adesso bisognerà dare una risposta definita.

Nella dichiarazione, il CDC ha specificato che gli ampi studi preliminari che avevano consentito l’approvazione preliminare dei vaccini bivalenti aggiornati di Pfizer-BioNTech non avevano rivelato alcun aumento del rischio di ictus ischemico. L’agenzia ha anche affermato che il Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) gestito da CDC e FDA non ha registrato un aumento delle segnalazioni di ictus ischemici a seguito del vaccino (bivalente) aggiornato, ma adesso si è resa utile l’inchiesta perché gli esperti della sicurezza dei farmaci americani ipotizzano che possa esserci un legame tra la vaccinazione e gli ictus ischemici e vogliono indagare in modo più approfondito.

In una dichiarazione a Fox News Digital, un portavoce di Pfizer ha dichiarato: “Pfizer e BioNTech sono state informate di segnalazioni limitate di ictus ischemico che sono state osservate nel database CDC Vaccine Safety DataLink (VSD) in persone di età pari o superiore a 65 anni a seguito della vaccinazione con il vaccino COVID-19 bivalente Omicron BA.4/BA.5 adattato da Pfizer e BioNTech“.