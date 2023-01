IKEA richiama alcuni dei suoi specchi: rischio rottura | INFO

MeteoWeb

La sicurezza dei clienti è sempre la priorità per IKEA. Per questo motivo, il colosso dell’arredamento svedese sta per effettuare un maxi richiamo per interventi di riparazione degli specchi LETTAN con data di produzione antecedente o uguale a 2105, a causa del rischio di rottura degli accessori di fissaggio. IKEA sviluppa i suoi prodotti avvalendosi di un rigoroso programma di valutazione dei rischi e di test per assicurarsi che i prodotti siano conformi a tutte le leggi e gli standard applicabili nei mercati in cui vengono venduti.

Ciononostante, siamo venuti a conoscenza che alcuni dei raccordi che fissano gli specchi LETTAN alla parete si sono rotti e questo ne ha provocato la caduta improvvisa. Pertanto, l’azienda invita tutti i clienti che possiedono uno specchio LETTAN interessato dal richiamo a smettere di usarlo e a ordinare gratuitamente gli accessori di fissaggio sostitutivi.

Per ordinare in autonomia gli accessori di fissaggio sostitutivi (codice n. 139298/1) , rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il cliente deve clicca sul link o contattare il Servizio Clienti al numero verde 800 924646. IKEA si scusa per il disagio che questo richiamo potrebbe causare.