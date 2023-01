Maltempo, Campitello Matese resta ancora isolata: disagi e proteste dai turisti

MeteoWeb

Prorogata ancora, per il pericolo slavine, la chiusura a singhiozzo della strada che porta a Campitello Matese, in provincia di Campobasso. Nel pomeriggio, si è riunito in Prefettura il Comitato Operativo Viabilità per esaminare l’evoluzione della situazione meteo e le condizioni di sicurezza per il transito sulla Provinciale 106 ed è stato deciso di prorogare il blocco al traffico per altre 24 ore, fino alle 9 di mercoledì prossimo 25 gennaio. La circolazione sarà però riaperta domani, martedì 24 gennaio, nella fascia oraria 10-16, così come già accaduto oggi. Resterà in vigore il senso unico alternato negli ultimi tre chilometri della strada.

Montano, quindi, disagi e polemiche per la chiusura della strada che porta alla località sciistica molisana. Dopo essere rimasta paralizzata per tutta la prima parte dell’inverno a causa dell’assenza di neve e delle temperature miti, ora la stazione invernale è alle prese con le difficoltà dovute al pericolo slavine. La neve è abbondante e le prenotazioni dei turisti sono tantissime, ma la località è rimasta isolata per tutto il fine settimana.

“Ho casa a Campitello da 40 anni e non ricordo una cosa simile – protesta una delle persone rimaste bloccate -. Mai la strada era stata chiusa su ordine della Prefettura a causa di una nevicata di circa un metro. Addirittura, anni fa si passava anche subito dopo la rimozione delle slavine che cadevano sulla strada. Al limite, ricordo qualche chiusura molto più breve per rimuovere slavine o frane”. “Non ricordo ritardi simili per liberare la strada dalle slavine”, aggiunge un altro proprietario di casa.

Oggi intanto, grazie all’apertura provvisoria, decine di turisti che erano rimasti bloccati nel fine settimana sono riusciti a ripartire e altri invece sono riusciti ad arrivare. Anche un paio di pullman sono stati scortati dai mezzi di soccorso verso gli alberghi. Intanto sul posto la Prefettura ha chiesto anche la presenza di squadre specializzate dei Vigili del Fuoco per poterle fare intervenire tempestivamente in caso di necessità.