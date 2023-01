Maltempo Sicilia: trombe marine davanti a Patti

MeteoWeb

Veloce transito perturbato oggi in alcune Regioni del Sud: Calabria, Puglia e Sicilia sono state colpite da deboli piogge. In Sicilia, a causa dell’instabilità sulle acque del basso Tirreno, si è assistito allo sviluppo di funnel clouds e trombe marine.

In particolare, due trombe marine e una nube a imbuto si sono sviluppate di fronte alla costa di Patti Marina.

