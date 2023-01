MeteoWeb

Sono fiabeschi gli scenari che l’abbondante nevicata di Lunedì notte sta regalando nel nord della Croazia, precisamente a Ravna Gora, a soli 50 minuti di auto da Fiume e a poco più di un’ora e mezza dal confine con l’Italia.

Grazie alle fotografie di Ivana Vrkic possiamo immergerci in un’atmosfera nordica come se fossimo in Lapponia. Eppure tutto questo sta succedendo ad un passo da casa nostra, per giunta a bassa quota e alla stessa latitudine di Venezia.