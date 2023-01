Torna la neve tra Marche e Molise: fiocchi a Frontignano di Ussita, imbiancata Capracotta | FOTO

MeteoWeb

Come previsto, la perturbazione che sta interessando oggi il Centro/Sud, sta generando forti venti settentrionali, responsabili di un sensibile calo termico, così come nevicate.

Questa mattina i fiocchi sono caduti sulle piste di Frontignano di Ussita (Macerata), nel cratere sismico. La società gestisce che gli impianti sciistici ha reso noto che si registrano accumuli che vanno dai 10 cm a valle, ai 15-20 cm a quota 1600 metri. “Questo è il buongiorno che ci piace. Speriamo che continui ancora“, si legge nella pagina Facebook Frontignano360. La neve caduta nelle ultime ore riaccende la speranza degli operatori, anche se le previsioni meteo per i prossimi giorni non fanno ben sperare: è atteso tempo soleggiato per l’intera settimana.

La neve ha fatto la sua comparsa oggi anche sulle montagne del Molise: la precipitazione nevosa riguarda Capracotta (Isernia), la località Prato Gentile e Campitello Matese (Campobasso). Pioggia e vento invece sulla costa: nel porto di Termoli le avverse condizioni meteo hanno impedito alla motonave che effettua il collegamento tra la cittadina adriatica e le isole Tremiti di salpare. A Termoli i pescherecci son fermi sulla banchina con ormeggi rinforzati per avviso di burrasca della Capitaneria di Porto.

Primi segnali dell’arrivo dell’inverno anche a Campobasso: segnalata oggi pioggia mista a qualche fiocco di neve nelle zone più alte della città. Per oggi la Protezione civile regionale ha diramato un bollettino con criticità gialla per vento. Le temperature in poche ore sono scese in tutta la regione, fino a -4°C sulle montagne di Capracotta, -2°C a Campitello Matese e +1°C a Campobasso.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: