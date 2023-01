Pioggia, vento fortissimo e mareggiate a Cesenatico: raffiche a 90 km/h | FOTO

MeteoWeb

“Il maltempo previsto dall’allerta arancione ha coinvolto il nostro territorio a partire dalla tarda serata di ieri con pioggia, vento fortissimo e mare molto mosso. Nella nottata le raffiche hanno sfiorato i 90km/h provocando piccoli danni diffusi sul territorio toccando verde pubblico e lampioni stradali“: è quanto ha affermato il sindaco di Cesenatico (Forlì-Cesena), Matteo Gozzoli, facendo il punto della situazione. “In spiaggia, nella zona di Valverde, le dune hanno retto anche se in alcuni tratti sono ormai inesistenti. La cosa più importante é che non si siano registrate ingressioni d’acqua sui lungomari. Alle Porte Vinciane continua il monitoraggio h24 attraverso i funzionari comunali mentre sul territorio Cesenatico Servizi e Polizia Locale stanno monitorando la situazione. Fondamentale è stato il supporto che i volontari di protezione civile e croce rossa hanno fornito nelle ultime ore per mettere in sicurezza i tratti più critici. Siamo in attesa del nuovo bollettino per la serata ma purtroppo si attende un nuovo peggioramento delle condizioni meteo. Si raccomanda la massima attenzione e cautela a tutti. Per non farci mancare nulla – ha concluso Gozzoli – pochi minuti fa é stata avvertita anche una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 con epicentro Cesenatico“.

