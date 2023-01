Maltempo: prevenzione ghiaccio a Siena e intorno a Firenze

MeteoWeb

A causa di rischi di ghiaccio per l’abbassamento delle temperature, specie in ore notturne, mezzi spargisale in azione a Siena e anche sulle colline sopra a Firenze nel comune di Scandicci. In particolare, da domani mattina la Protezione Civile di Scandici e squadre del volontariato Racchetta e Humanitas interverranno sulle strade collinari e in tutti i tratti stradali del territorio in cui si renda necessario. Si tratta di una viabilità molto frequentata da pendolari e residenti. Il Comune raccomanda attenzione negli spostamenti e di verificare le dotazioni invernali dei veicoli.

A Siena, invece, il Comune ha attivato il servizio di prevenzione ghiaccio, su strade e scuole, per monitorare eventuali criticità. “Per il momento la situazione sembra essere sotto controllo; è comunque necessario porre la massima attenzione, causa ghiaccio, su strade e marciapiedi”, spiega l’assessore alla Protezione Civile comunale Francesca Appolloni. “Le nostre squadre di prevenzione ghiaccio saranno presenti già dalle prima ore della mattina sulle strade comunali – conclude l’assessore Appolloni – per cercare di monitorare le situazione di criticità che dovrebbe verificarsi a causa delle precipitazioni odierne”. A Siena, nel centro storico, dove le strade hanno picchi di discesa, il ghiaccio diventa un pericolo insidioso per il rischio di cadute dei passanti.