In Canada è stato il mese di Gennaio più caldo della storia: anomalie incredibili nello Yukon

Il mese di Gennaio appena concluso, per il Canada è stato il più caldo della storia. Complessivamente le anomalie mensili della temperatura sono state di +3,78°C rispetto alle medie storiche, un’anomalia davvero impressionante su un territorio enormemente esteso come quello canadese. Ma in alcune aree del Paese, le anomalie sono state ancor più impressionanti.

Su tutti spicca il territorio dello Yukon, con un’anomalia di +8°C rispetto alla norma, ma anche nelle zone atlantiche tra Nuovo Brunswick e Québec le anomalie hanno raggiunto i +5°C. In base ai dati ufficiali, è stato il mese di Gennaio più caldo della storia ad Halifax e Charlottetown, il secondo più caldo a Yellowknife, il quarto più caldo a Toronto e Montréal.

Unica area in controtendenza con anomalie appena negative, l’isola di Baffin vicino il confine territoriale con le acque della Groenlandia. Di seguito la mappa con tutti i dettagli: