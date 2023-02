Clima, l’ultima bomba di Biden è un assurdo paragone tra cambiamento climatico e guerra nucleare

MeteoWeb

Se i cambiamenti climatici ci devono fare più paura della guerra nucleare le cose sono due: o possiamo stare certi che la fine del mondo è vicina, oppure dobbiamo iniziare a renderci conto che la cosa ci sta sfuggendo di mano. A sparare questa ‘bomba’, non nucleare ma sicuramente esilarante, è stato il presidente USA Joe Biden. Ha dichiarato che il cambiamento climatico è una minaccia per l’umanità più grande della guerra nucleare.

Lo ha detto durante un discorso ad una raccolta fondi del Comitato nazionale democratico a New York City. “Se non rimaniamo sotto 1,5 gradi Celsius, avremo un vero problema. È la singola minaccia più esistenziale per l’umanità che abbiamo mai affrontato, comprese le armi nucleari“, ha detto Biden. “E quindi abbiamo un vero grosso problema“.

Il rischio guerra nucleare

Biden ha aggiunto di aver ereditato una politica estera “America First” che ha messo “l’America per ultima“. “Abbiamo perso più amici e alleati che in qualsiasi altro momento nella storia americana moderna“, ha detto Biden. Le dichiarazioni sono arrivate a margine di una raccolta fonti durante la quale sono stati raccolti 292 milioni di dollari. Il denaro servirà per costruire un tunnel ferroviario sotto il fiume Hudson tra New York e New Jersey. L’infrastruttura nel contesto di un’apposita legge del 2021 approvata dal Congresso.

Biden ha anche parlato di armi nucleari e ha affermato che esiste una possibilità di “Armageddon“. “[Putin] non scherza quando parla dell’uso di armi nucleari tattiche o di armi biologiche o chimiche“, ha detto il presidente USA. “Non abbiamo affrontato la prospettiva di Armageddon dai tempi di Kennedy e della crisi dei missili cubani“. “Non credo che esista la capacità di usare facilmente un’arma tattica e non finire con un Armageddon“, ha detto precisato.