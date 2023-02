Maltempo al Sud, squall-line temporalesca tra Calabria e Puglia: violenta grandinata a Crotone | LIVE

MeteoWeb

Una squall-line temporalesca si sta muovendo verso la Puglia meridionale, a Sud di Taranto con rischio elevato di nubifragi, violente raffiche di vento e grandine.

Nella Calabria ionica meridionale isolati nuclei anche a supercella hanno prodotto fenomeni grandinigeni: un intenso temporale con crollo termico di circa 6°C si è verificato ad Ovest di Crotone, producendo chicchi di 3 cm di diametro nella località di Apriglianello.

Segnalata inoltre grandine anche più grossa di un uovo (probabilmente almeno 6 cm di diametro) poche ore fa a Palizzi, in provincia di Reggio Calabria.

Un’intensa grandinata ha colpito anche Ferruzzano, sempre nel reggino:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: