Maltempo Sicilia: neve e danni da vento a Enna | FOTO

Circa 12 centimetri di neve sono caduti ad Enna Alta. Anche se al momento le strade principali sono transitabili (con catene o pneumatici da neve), disagi per il maltempo si registrano lungo le vie secondarie. I volontari della Protezione Civile, con l’aiuto di alcune imprese, sono in azione con mezzi spazzaneve per liberare le strade e spargere il sale. Questo perché la neve potrebbe perdurare. Le previsioni meteo prevedono infatti altre possibili nevicate nelle prossime ore.

Qualche problema c’è stato anche per il distacco di alcuni rami di alberi, in particolare lungo il Viale Diaz, nella zona Monte. Un’automedica è finita in una grossa buca coperta dalla neve in Via Siracusa. I vigili del fuoco sono stati impegnatissimi nelle ultime 24 ore. Sono stati oltre 40 gli interventi effettuati, soprattutto nella zona di Piazza Armerina, dove la pioggia abbondante e il forte vento hanno abbattuto numerosi alberi anche di grosse dimensioni. Sempre nel piazzese, si sono registrate anche frane e il crollo di un muro.

