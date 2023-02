La clamorosa risposta del Pentagono sulla posizione del pallone aerostatico cinese | VIDEO

MeteoWeb

Il rilevamento di un “pallone spia” cinese nei cieli americani sta creando tensioni tra Cina e USA. Oggi, il Pentagono ha tenuto un briefing per spiegare la situazione attuale. Il pallone spia cinese “viola lo spazio aereo” americano ed è “inaccettabile“, ha detto il portavoce del Pentagono Pat Ryder. “Sappiamo che il pallone ha violato lo spazio aereo americano e la legge internazionale, il che è inaccettabile. Lo abbiamo detto direttamente alla Cina a vari livelli”, ha affermato il generale.

Il portavoce ha negato che si tratti di un “pallone civile” per la ricerca che ha deviato dal suo percorso, come sostenuto da Pechino. “Sappiamo che è un pallone di sorveglianza, non posso essere più specifico”, ha aggiunto, spiegando che ulteriori dettagli sono riservati. Il pallone, che “è manovrabile“, dovrebbe rimanere sui cieli americani “per qualche giorno” e viene monitorato dal Pentagono.

Al momento, il pallone spia si trova sugli Stati Uniti centrali e si sta spostando “verso est“, ha riferito Ryder. Il pallone si trova ad un’altitudine di 60mila piedi e non rappresenta un pericolo per il traffico aereo, né una “minaccia militare o fisica” per le persone a terra. Alla domanda di un giornalista (“il pubblico non ha il diritto di sapere dov’è il pallone?”), il portavoce del Pentagono ha risposto: “il pubblico ha sicuramente la possibilità di alzare lo sguardo in cielo e vedere dov’è il pallone”.

Abbattere il pallone spia cinese potrebbe essere pericoloso, per il rischio che i detriti possano causare vittime o danni alle proprietà, ha detto ancora il portavoce. Ryder ha infine assicurato che “niente è cambiato” nella politica di mantenere una linea di comunicazione con Pechino.

“Il pallone-spia cinese sugli USA è stato intenzionale”

Un funzionario del Dipartimento della Difesa ha affermato ai microfoni di Fox che il sorvolo del pallone-spia cinese nello spazio aereo statunitense non è stato causato da nessuna forza maggiore: “è stato intenzionale”.

Blinken: “pallone-spia atto irresponsabile da parte della Cina”

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha definito “irresponsabile” da parte della Cina l’invio di un pallone-spia sugli Stati Uniti. Lo afferma il Dipartimento di Stato riferendo della conversazione fra Blinken e Wang Yi, il Ministro degli Esteri cinese. Pur consapevole del “rammarico” della Cina, Blinken ha precisato che il pallone-spia è stato un “atto irresponsabile e una chiara violazione della sovranità americana e delle legge internazionale”.

Il Senatore Moran chiede a Biden di prendere provvedimenti

“La Cina ha invaso lo spazio aereo degli Stati Uniti e l’amministrazione Biden deve agire per affrontare questa situazione. Ulteriori ritardi sono inaccettabili. Ho ricevuto segnalazioni di un pallone sopra il Kansas nord-orientale, e sono in contatto con il Dipartimento della Difesa su quali azioni sono state intraprese per proteggere gli abitanti del Kansan e gli Stati Uniti da questa minaccia”, sostiene il Senatore Jerry Moran.