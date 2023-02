Terremoto Turchia, il disperato appello del sindaco di Gaziantep: “è molto peggio di quanto non possiate immaginare”

MeteoWeb

“1 milione di persone non possono entrare nelle loro case. Palazzetti dello sport, strutture sociali, moschee sono aperte a tutti. Poiché non c’è gas naturale, c’è un problema nella produzione del pane. Abbiamo urgente bisogno di pane e coperte“. Lo ha affermato questa sera il sindaco di Gaziantep, Fatma Şahin, in un disperato appello alla comunità internazionale. L’ultimo bollettino ufficiale parla, per la sola Turchia, di 2.379 morti e 14.483 feriti per un bilancio che è purtroppo ancora molto provvisorio.