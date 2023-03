Afghanistan: Unicef, ‘morti 8 bambini in una settimana per munizioni abbandonate’

MeteoWeb

Kabul, 26 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – L’Unicef ha denunciato la morte, la scorsa settimana, di otto bambini in Afghanistan a causa dell’esplosione di munizioni abbandonate nel Paese e ha lanciato l’allarme per una crisi che lo scorso anno ha provocato la morte o la mutilazione di circa 700 bambini. “I bambini hanno perso la vita mentre giocavano con queste munizioni o mentre raccoglievano rottami metallici – ha dichiarato l’agenzia delle Nazioni Unite su Twitter – L’Unicef porge le sue più sentite condoglianze alle famiglie e agli amici dei bambini”.

L’agenzia ricorda che due bambini sono morti o rimasti feriti in media ogni giorno nel 2022 nel Paese a causa di munizioni rimaste inesplose dopo decenni di guerra. “L’Unicef sta aumentando gli sforzi di educazione sui rischi delle mine, per i bambini, gli operatori sanitari e le comunità. Stiamo anche fornendo sostegno psicosociale alle famiglie dei bambini colpiti”, aggiunge il fondo, che chiede uno “sforzo comune per il completamento dei compiti di sminamento, l’educazione al rischio delle mine e assistenza alle vittime per le persone colpite?.