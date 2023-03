Albero cade in strada a Milano: motociclista in ospedale

MeteoWeb

Alberi e tegole caduti a causa del vento oggi a Milano. Oltre a provocare danni e disagi, il vento potrebbe essere il responsabile di un incidente stradale. Un motociclista di 23 anni è stato portato in codice giallo al San Raffaele di Milano dopo essere caduto a seguito della caduta di un albero in viale Lunigiana 40, intorno alla 13.20 di oggi. L’arbusto, cadendo, ha ingombrato la carreggiata in direzione piazza Carbonari. In quel momento passava il motociclista, che non risulterebbe essere stato colpito dall’albero, quindi probabilmente l’incidente è dovuto allo spavento che il motociclista ha avuto nel vedere cadere l’albero. Viale Lunigiana è stato chiuso al traffico da Via Melchiorre Gioia fino alle 15.23 di questo pomeriggio.

