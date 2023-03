Anziani: Foti, ‘finalmente al centro cittadini terza età’

MeteoWeb

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – “L’approvazione definitiva in Parlamento del ddl Anziani è un risultato importante di un lavoro congiunto fra forze politiche, sindacati e terzo settore, fortemente voluto dal Governo Meloni. Quella della terza età è una categoria di cittadini che rappresenta il tessuto della nostra società e che non può essere trascurato e dimenticato. Il Patto per la Terza è un provvedimento che finalmente garantirà la gestione delle fragilità, mettendo al centro la persona e il diritto alla cura”. Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.