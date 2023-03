Ascolti tv, ‘Felicissima sera’ debutta e vince la serata con il 19,5%

MeteoWeb

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – L’esordio di ‘Felicissima sera – All inclusive!’ ha segnato il 19,5% con 2.794.000 telespettatori aggiudicandosi gli ascolti della prima serata di ieri. Su Rai1 ‘Benedetta Primavera’ ha ottenuto invece 2.481.000 telespettatori e il 15,8% di share. In terza posizione c’è Italia 1 che con il film ‘Homefront’ ha registrato 1.157.000 telespettatori e il 6,3% di share.

Appena fuori dal podio per numero di telespettatori Retequattro con ‘Quarto Grado’, visto da 1.126.000 pari al 7,95% di share. Su Nove ‘Fratelli di Crozza’ ha registrato 1.109.000 telespettatori e il 5,8%, mentre Rai2 con ‘N.C.I.S.’ ha raccolto 954.000 telespettatori e 4,7% e, a seguire, ‘N.C.I.S. Hawaii’ ne ha conquistati 758.000 con il 4,3%. Su La7 ‘Propaganda Live’ ha totalizzato 785.000 telespettatori con il 5,7% mentre Rai3 con il doc ‘Alberto Tomba. Vincere in salita’ ha ottenuto 637.000 telespettatori e il 3,4% di share. Tv8 chiude la classifica del prime time di ieri con ‘Alessandro Borghese 4 Ristoranti’ visto da 385.000 telespettatori pari al 2% di share.