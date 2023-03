Ascolti tv, Malta-Italia vince la serata

MeteoWeb

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – La Nazionale di calcio si è aggiudicata gli ascolti della prima serata. La partita Malta-Italia, valevole per le qualificazioni agli Europei 2024, ha ottenuto su Rai1 6.468.000 telespettatori e il 30,8% di share. Canale 5 con ‘Lo show dei Record’ ha totalizzato 2.285.000 telespettatori con il 14,5%, mentre ‘Che Tempo Che Fa’ su Rai3 si è classificato terzo con 2.133.000 telespettatori e il 10,1% di share nel programma e con 1.692.000 telespettatori e il 12% nel segmento ‘Il Tavolo’.

Appena fuori dal podio Rai2 con la serie ‘Blue Bloods’ che ha registrato 993.000 telespettatori e il 4,6% di share nel primo episodio e 1.146.000, con il 5,5% nel secondo. Su Italia 1 ‘Le Iene presentano: Inside’ è stato visto da 920.000 telespettatori pari al 5,3%, mentre La7 con ‘Non è l?Arena’ ha raccolto 867.000 telespettatori con il 5,9% di share. Su Retequattro ‘Zona Bianca’ ha conquistato 506.000 telespettatori e il 3,5% di share e il film ‘Made in Italy ? Una casa per ritrovarsi’, in onda su Tv8, ne ha interessati 390.000 con il 2%. Nove chiude la classifica del prime time con ‘Cambio Moglie’ visto da 184.000 telespettatori pari allo 0,9% di share.