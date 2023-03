Calcio: il Milan vince la quarta edizione della Viareggio Women’s Cup

MeteoWeb

Seravezza, 27 mar. – (Adnkronos) – Il Milan si aggiudica la 4/a edizione della Viareggio Women?s Cup battendo ai rigori la Rappresentativa Serie D nella finale disputata al ‘Buon Riposo’ di Seravezza (Lucca) lasciandosi alle spalle l?amarezza per il titolo sfumato nel 2022. Alla prima occasione utile le rossonere sbloccano il risultato: al 15?, su cross di Sevenius, Cesarini supera di testa Holzer.

La Rappresentativa Under 19 però reagisce prontamente e al 22? trova il pari con Carcassi che va via sulla destra e crossa sul secondo palo dove Bauce non ha difficoltà a spingere in rete da distanza ravvicinata. Le ragazze di Corti ci riprovano al 32? con Renzotti (servita da Sevenius) che costringe a Holzer a rifugiarsi in angolo. La gara scorre senza particolari sussulti, ma nel finale Sevenius non sfrutta due opportunità per riportare avanti il Milan: all?87? si vede respingere la conclusione da Holzer, un minuto dopo manda a lato da posizione favorevole.

I tempi regolamentari si chiudono sull?1-1: si va così ai supplementari. Al 104? Sevenius regala il nuovo vantaggio al Milan con un tocco rasoterra su assist in verticale di Mikulica. Quando il verdetto sembra ormai scritto, al 123?, la Rappresentativa Under 19 raggiunge il pari con Battilana che pesca il jolly trafiggendo Cazzioli con uno splendido destro sotto l?incrocio. Si rendono dunque necessari i calci di rigore per l?assegnazione del trofeo. Cesarini, Sevenius, Dal Brun e Mikulica sono glaciali dal dischetto. Fatali, per la selezione della Lega Nazionale Dilettanti, gli errori di Mattiello e Passeri. Erin Cesarini – capocannoniere del torneo con 7 reti – vince il trofeo “Ondina”.