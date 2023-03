Calcio: Italia ko, in quota l’Inghilterra si invola per il primo posto del girone

MeteoWeb

Roma, 24 mar. – (Adnkronos) – Un debutto negativo per l?Italia, costretta già dopo la prima partita a rincorrere l?Inghilterra, per una strada verso il primo posto nel girone che si preannuncia in salita. Si gioca infatti a 3,25 su Goldbet la vittoria azzurra nel raggruppamento, quota che sale 4 per gli esperti di Planetwin365, in netto svantaggio nei confronti dell?Inghilterra offerta tra 1,35 e 1,37, con l?Ucraina, possibile outsider, tra 11 e 12 volte la posta.

Nonostante una vetta difficile da raggiungere, servirà essere tra le prime due per avere l?accesso diretto a Euro 2024 e in questo caso per la truppa di Mancini la missione è alla portata: vale infatti a 1,30 la qualificazione azzurra, con l?Inghilterra sempre avanti a 1,03, mentre la prima rivale per le due favorite sembra essere l?Ucraina, a 2,65, con la Macedonia del Nord, fissata a 10, più lontana nonostante la vittoria all?esordio.