Napoli, 23 mar. – (Adnkronos) – L’Inghilterra batte 2-1 l’Italia nel match d’esordio del gruppo C di qualificazione a Euro 2024 disputato allo stadio ‘Maradona’ di Napoli. Per la nazionale dei tre leoni a segno Rice al 13′ e Kane su rigore al 44′, per gli azzurri gol al debutto di Retegui al 56′. Nel finale la squadra di Southgate resta in dieci per l’espulsione di Shaw all’80’.