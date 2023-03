Cambiamento climatico: due attivisti imbrattano statua piazza Duomo Milano

MeteoWeb

Stamattina alle 10:20, due attivisti del gruppo ambientalista “Ultima generazione” hanno imbrattato con una vernice rossa lavabile il monumento equestre di Vittorio Emanuele II in piazza Duomo a Milano. Dopo questo gesto dimostrativo per attirare l’attenzione sul cambiamento climatico, i due hanno lanciato ai presenti dei volantini, al di sotto del basamento della statua.

L’arrivo delle forze dell’ordine è stato quasi immediato. I due attivisti opposti resistenza passiva. Sono stati prontamente portati in breve in questura. L’iniziativa di protesta è stata condotta nell’ambito della campagna “Non paghiamo il fossile“.