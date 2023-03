Camera: Question time con Nordio, Crosetto, Salvini e Calderone

MeteoWeb

Roma, 29 mar (Adnkronos) – Si svolge oggi, mercoledì 29 marzo alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall?Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Lo rende noto la Camera. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, risponde a una interrogazione sulle modifiche normative relative ai reati di tortura e di istigazione alla tortura (Gianassi ? PD?IDP).

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, risponde a una interrogazione sul sostegno militare all?Ucraina, con particolare riferimento alla tipologia delle forniture e ai relativi profili economico-finanziari (Pellegrini ? M5S). Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a tutelare l?infrastruttura strategica di trasmissione dati attualmente detenuta da Tim, anche al fine del raggiungimento degli obiettivi del Pnrr in materia di digitalizzazione (Del Barba ? Azione?IV?RE); sullo sviluppo infrastrutturale della regione Friuli Venezia Giulia (Pizzimenti ? Lega); sui lavori di potenziamento dell?infrastruttura ferroviaria relativa alle tratte Palermo-Catania e Palermo-Roma e alle conseguenti ricadute sui tempi di percorrenza (Lupi ? NM(N-C-U-I)-M).

La ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, risponde a interrogazioni sullo stato di attuazione della disposizione del decreto-legge n. 5 del 2023 relativa all?erogazione di un buono per l?acquisto dei servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario (Foti ? FDI); sulle iniziative per contrastare la perdita del potere d?acquisto dei salari, con particolare riferimento al rinnovo dei contratti collettivi scaduti (Mari ? AVS); sulle iniziative volte a monitorare la spesa previdenziale, in relazione a prospettive di riforma del sistema pensionistico (Tenerini ? FI-PPE).