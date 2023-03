Cina: a Xi’an si preannuncia l’ipotesi di quarantena come misura anti-influenzale

MeteoWeb

Xi’an, il capoluogo dello Shaanxi, ha divulgato un avviso di emergenza a causa dell’ondata dei casi di influenza. E’ stata annunciata l’ipotesi di lockdown e quarantena con la conseguente sospensione di attività commerciali e scolastiche.

I controlli temporanei, in linea con quelli per la prevenzione e il controllo epidemico, puntano a ridurre l’affollamento delle persone in città e i rischi di infezione incrociata. Nell’avviso è scritto esplicitamente: “le misure mirano a prevenire la diffusione del virus“.

L’intensità della stagione influenzale in Cina

Difatti, la stagione influenzale è entrata in una fase più intensa con il virus A (H1N1). Quest’ultimo si è diffuso in Cina in poche settimane. Questa situazione aumenta la possibilità che si diffondano malattie simili all’influenza, sia al Sud che al Nord, al punto che un totale di 390 focolai sono stati segnalati a livello nazionale durante l’ottava settimana del 2023, tra il 20 e il 26 febbraio.

Secondo il recente rapporto di questa settimana del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie di Pechino, il numero di casi segnalati di influenza, che non ha risparmiato la capitale cinese. Ha superato per la prima volta quest’anno le infezioni da Covid-19.

Le misure temporanee di blocco e quarantena a Xi’an

La città Xi’an viene conosciuta in tutto il mondo per i famosi guerrieri di terracotta. Con i suoi oltre otto milioni di abitanti, le autorità della città hanno divulgato alla popolazione avvisi per la sospensione delle lezioni. Il piano di emergenza prevede che possibili misure temporanee di blocco e quarantena. Non è esclusa l’ipotesi di restrizioni al trasporto pubblico e di sospensione del lavoro e della produzione nelle aree colpite.

Inoltre, ogni tipo di affollamento, per eventi pubblici, è a rischio sospensione in via temporanea. I luoghi pubblici affollati come centri commerciali, cinema, musei e attrazioni turistiche potrebbero essere chiusi temporaneamente.