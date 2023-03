Courmayeur, grave valanga in val Veny: si temono sciatori coinvolti | LIVE

MeteoWeb

Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto per una valanga nel canalone del Vees, in val Veny, sopra Courmayeur (Aosta). L’allarme è stato dato intorno alle 13 da sciatori che hanno assistito al distacco. Non è escluso – secondo quanto si è appreso – che alcuni sciatori possano essere stati coinvolti. Vista l’impossibilità di raggiungere il luogo con l’elicottero a causa del maltempo (assenza di visibilità in quota) due squadre composte da tecnici del Soccorso alpino valdostano, Guardia di Finanza e medici sono partite via terra. Una squadra composta da tecnici del Soccorso Alpino Valdostano, personale Sagf e medico rianimatore, è partita via terra. Una seconda squadra parte dalla Val Veny. Un primo avvicinamento sarà effettuato mediante gli impianti sciistici. Poi i soccorritori proseguiranno con gli sci fino al luogo individuato come possibile.

L’intervento – fanno sapere dalla centrale del soccorso – è reso difficile, oltre che dalle condizioni meteorologiche, anche dall’instabilità del manto nevoso.