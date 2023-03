Cultura: arriva francobollo Bergamo Brescia Capitale Italiana 2023

MeteoWeb

Milano, 23 mar. (Adnkronos) – Bergamo e Brescia Capitale Italiana della Cultura ha, da oggi, un francobollo dedicato: dopo la speciale moneta coniata dalla Zecca dello Stato, Poste Italiane dal 23 marzo 2023 mette a disposizione uno speciale dittico, emesso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, ovvero due francobolli celebrativi di Bergamo Brescia 2023.

Poste Italiane ha realizzato duecentodiecimila dittici: i francobolli sono stampati dall?Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in rotocalcografia, su carta patinata gommata, fluorescente non filigranata e sono disponibili al valore della tariffa B, pari a 1,20 euro per ciascun francobollo. Il dittico è perforato centralmente e i due francobolli raffigurano ciascuno, in grafica stilizzata e su bozzetto realizzato da Tiziana Trinca, due monumenti tra i più rappresentativi delle due città: per Bergamo, su un fondino policromo i cui colori virano verso il blu si stagliano la Porta San Giacomo e il Battistero; per Brescia, su un fondino policromo i cui colori virano verso l?arancio si stagliano il Palazzo della Loggia e il Castello denominato il Falcone d?Italia

In entrambi gli elaborati è riprodotto il logo di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023. Completano i francobolli le legende ‘Bergamo’, ‘Brescia’, ‘Capitale Italiana della Cultura’, la scritta ‘Italia’ e l?indicazione tariffaria ‘B’. L?annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell?ufficio postale di Bergamo centro e Brescia centro. I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli Spazio Filatelia di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it Per l?occasione sono state realizzate anche due cartelle filateliche, in formato A4 a tre ante, contenente tre dittici, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo, al prezzo di 20 euro ciascuna.