Del Bono: “Brescia e Bergamo possono crescere insieme”

MeteoWeb

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – “Brescia e Bergamo possono e devono crescere insieme secondo un paradigma che non abbiamo mai declinato fino in fondo. Questo gate lo dimostra. Possiamo dialogare, scherzare e fare esperienze insieme”. Così Emilio Del Bono, sindaco di Brescia, a margine della conferenza stampa che ha presentato l?installazione TheGate2023. Una struttura, di cui Bper è main sponsor, che rappresenta il progetto di Bergamo e Brescia Capitale italiana della Cultura 2023. Si tratta di due portali immersivi che uniranno le due città permettendo un?interazione diretta e proponendo un?innovativa esperienza a tutti coloro che li attraverseranno.

“Sono due portali e un?unica emozione – spiega ancora – Bresciani e bergamaschi potranno dialogare e rimanere connessi grazie a questo gate. Diventerà virale e simpatica, ci saranno contenuti seri, ma anche modo di scherzare. Siamo città sorelle con un po? di rivalità e competizione. Quest?opera ha permesso di unire le istituzioni e tanti imprenditori. Si è capito che lavorare insieme può dare ottimi risultati”.

“Faccio un ringraziamento particolare a Bper che ha voluto essere il main sponsor a livello finanziario ? prosegue Del Bono ? Senza questo sostegno probabilmente questa operazione non avremmo potuto realizzarla. Bper si conferma una banca vicina al territorio e in particolare ringrazio Vittorio Kuhn di Bper che ha sposato questo progetto fin dall?inizio”.