Clamoroso fallimento per il nuovo razzo giapponese, si è autodistrutto | FOTO e VIDEO

Fallito clamorosamente il primo volo di prova del nuovissimo razzo giapponese. Il vettore H3 della Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) è decollato dal Tanegashima Space Center alle 02:37 ora italiana. Cinque minuti e 27 secondi dopo il decollo, è stato inviato un comando al razzo per la separazione degli stadi e l’accensione del secondo stadio. A 7 minuti dall’inizio del volo, i commentatori del lancio del live streaming di JAXA hanno notato che la velocità del razzo stava diminuendo e che l’accensione del secondo stadio non poteva essere confermata.

I controllori della missione poco dopo hanno inviato un comando di distruzione del razzo, ponendo fine al suo primo volo di prova. “Un comando di distruzione è stato trasmesso al veicolo di lancio, perché non c’era possibilità di portare a termine la missione,” ha spiegato JAXA.

Fallito il lancio del nuovo razzo giapponese: il momento del liftoff

Fallimento per il nuovo razzo giapponese al 2° tentativo di lancio

Il decollo di oggi è stato il 2° tentativo di debutto di H3. Il primo tentativo è stato interrotto il 17 febbraio, a causa di un problema con il sistema elettrico che fornisce energia ai motori LE-9 del primo stadio del razzo.

Quando è stato emesso il comando di distruzione, a bordo del razzo giapponese vi era l’Advanced Land Observing Satellite-3 (ALOS-3), noto anche come DAICHI-3, diretto verso un’orbita sincrona con il Sole a 669 km sopra la Terra. È stato progettato per fornire immagini ad alta risoluzione del Giappone e di altre aree in strisce larghe 70 km con una risoluzione nitida fino a 80 cm.

Il razzo H3

Il lancio fallito arriva dopo un decennio di sviluppo condotto congiuntamente da JAXA e Mitsubishi Heavy Industries. I problemi nel realizzare i potenti motori a idrogeno liquido-ossigeno liquido LE-9 del razzo hanno comportato ritardi significativi.

H3 è alto da 57 a 63 metri, a seconda della lunghezza di due possibili carenature del payload che possono essere utilizzate per ciascuna missione. Il razzo è in grado di portare “4 tonnellate o più” a un’orbita sincrona solare alta 500 km e “6,5 tonnellate o più” a un’orbita di trasferimento geostazionaria, secondo JAXA.

La versione che ha fallito (H3-22) trasportava 2 booster laterali a propellente solido, ma il razzo può essere dotato di 4 questi booster per aumentarne la capacità di carico. Il volo di prova di oggi ha utilizzato solo una coppia di motori LE-9, mentre altre varianti impiegano 3 LE-9.

Strada in salita per il nuovo lanciatore H3

Il nuovo lanciatore dovrebbe sostituire il razzo H-IIA, l’attuale veicolo di lancio giapponese, che effettuare il suo ultimo volo nel 2024.

H3, non riutilizzabile, è progettato per un’elevata flessibilità, un’elevata affidabilità e con prestazioni di costo migliori rispetto all’H-IIA, secondo JAXA. Tuttavia, deve affrontare sfide nel mercato dei lanci internazionali, come il Falcon 9 riutilizzabile di SpaceX, che si è dimostrato altamente affidabile ed economico.