Fi: Barelli, ‘c’è spazio per tutti, obiettivo vittoria centrodestra ad Europee’**

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “Prosegue il lavoro con il presidente Berlusconi, oltre le elezioni amministrative ci attendono le elezioni europee, dove Forza Italia si prepara ad avere un ruolo importante, a sostegno ovviamente del Governo, che affrontando le Europee vede Forza Italia con il suo dna basato sull’appartenenza al Partito popolare europeo, con un ruolo molto importante nel segno della continuità ma per fare ancor meglio”. Sono le prime parole di Paolo Barelli dopo essere tornato alla guida del Gruppo di Forza Italia alla Camera, già presieduto alla fine della passata legislatura.

Nessun preoccupazione per le fibrillazioni che hanno portato all’avvicendamento con Alessandro Cattaneo. “Sono stato eletto all’unanimità, sono stato già capogruppo con il doppio di parlamentari, mi conoscono tutti, ma al di là della conoscenza e dell’amicizia e dell’elezione per acclamazione lo spazio che ha Forza Italia -assicura il neo capogruppo- è molto importante per tutti, non c’è nessun tipo di preoccupazione”.

Nessuna contrapposizione poi tra linea più o meno governista. “Siamo al Governo, sosteniamo il Governo -sottolinea Barelli- e abbiamo la nostra storia e abbiamo nel nostro dna l’europeismo, l’atlantismo, tutti quegli ingredienti per far sì che le forze di Governo arrivino alle elezioni europee per avere un governo dell’Europa che sia maggiormente timbrato centrodestra, questa è la sfida che ha la maggioranza di governo in Italia e in prospettiva per le elezioni europee. Siamo distinti in molte cose ma formiamo una coalizione vincente e su questo bisogna valorizzare anche l’impegno di Forza Italia”.