“Facciamo la nostra parte”: dal 13 al 15 ottobre 2023 a Padova la 6ª edizione del CICAP Fest

Le sfide globali che ci attendono richiedono un nuovo linguaggio condiviso. Le tracce che lasciamo con le nostre scelte, decisioni e azioni possono aiutarci a costruirlo. Per questo motivo, la sesta edizione del CICAP Fest, in programma a Padova dal 13 al 15 ottobre 2023, avrà come tema “Facciamo la nostra parte“, seguendo la strada tracciata da Piero Angela, che nel 1989 ha fondato il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze e lo ha accompagnato e fatto crescere per più di trent’anni. Il CICAP Fest è il momento centrale del programma di attività del CICAP, associazione che svolge durante tutto l’anno un’attività di divulgazione incentrata sulla mentalità scientifica come approccio ai fatti della vita.

Promossa dal CICAP in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova, il Comune di Padova e la Provincia di Padova, ideata da Massimo Polidoro e con la direzione scientifica e organizzativa di FRAME – Divagazioni Scientifiche, la manifestazione si concentrerà sul valore della responsabilità che guarda al futuro e ricade non solo su chi produce conoscenza scientifica e tecnologica, ma anche su tutti coloro che operano nel mondo dei media e in quello dell’educazione con il compito di diffondere le informazioni in modo rigoroso ed esaustivo. Un impegno che coinvolge anche chi prende decisioni politiche ed economiche, i protagonisti del mondo culturale e tutti i cittadini, cui spetta di impegnarsi sempre più attivamente nella ricerca e selezione delle fonti.

Saranno tre i percorsi di indagine e analisi che guideranno la costruzione del programma, declinati in decine di talk, panel, laboratori e performance con protagonisti scienziati, divulgatori, scrittori, filosofi e personaggi del mondo della ricerca, della letteratura, dello spettacolo e della cultura: il valore della responsabilità, con storie ed esperienze di comunicatori e scienziati sulle ricadute e gli effetti dei buoni e cattivi esempi, dibattiti con decisori e policy maker su temi dove la scienza ha un forte impatto (ad esempio, il ruolo della formazione scientifica in Italia e il suo valore all’interno dei programmi didattici del Ministero dell’Istruzione), incontri sulla disinformazione nei media e sui social; il valore della trasparenza, in cui si approfondiranno l’importanza della costruzione di regole e pratiche comuni che tengano conto dell’impatto delle innovazioni tecnologiche e delle trasformazioni sociali, i temi caldi del momento nella discussione pubblica in ambito scientifico (dall’energia all’intelligenza artificiale, dalla sanità pubblica all’alimentazione) e il ruolo del CICAP; il valore dei fatti, dove troveranno spazio leggende urbane, falsificazioni storiche, fenomeni di distrazione di massa e si potranno scoprire le indagini dei soci del CICAP e le storie di scienziati che non hanno avuto il meritato riconoscimento.

Il CICAP Fest anche quest’anno sarà preceduto dal CICAP Fest EDU, che dal 9 al 12 ottobre dedicherà a insegnanti e ragazzi delle scuole medie superiori di primo e secondo grado un ricco il palinsesto con numerosi eventi online e in presenza.

Cos’è il CICAP?

Il CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze) è un’associazione di promozione sociale, scientifica ed educativa, che promuove un’indagine scientifica e critica nei confronti delle pseudoscienze, del paranormale, dei misteri e dell’insolito con l’obiettivo di diffondere la mentalità scientifica e lo spirito critico. Il CICAP nasce nel 1989 per iniziativa di Piero Angela e di un gruppo di scienziati, intellettuali e appassionati, ed è oggi presieduto dal professor Sergio Della Sala. Il CICAP svolge un’attività costante di formazione e divulgazione, con appuntamenti, incontri, convegni e corsi di formazione durante tutto l’anno.