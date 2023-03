Gb: Porto di Poole, pulizia in corso dopo perdita di 200 barili da gasdotto

MeteoWeb

Londra, 27 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Operazioni di bonifica sono in corso dopo che circa 200 barili di acqua e petroli sono fuoriusciti da un oleodotto riversandosi in mare, nel porto di Poole, nel Dorset. La perdita è avvenuta da una condotta gestita dalla società del gas Perenco, che ha dichiarato che la situazione “sotto controllo”.

La società ha affermato che una piccola quantità di fluido, composta per l’85% da acqua e per il 15% da petrolio, è fuoriuscita dall’oleodotto. Il fluido proviene da Wytch Farm, un giacimento petrolifero e un impianto di lavorazione che produce circa 14.000 barili di petrolio equivalente al giorno.

I commissari del porto di Poole, che regolano le attività nel porto, hanno affermato che Perenco non ha riferito di “alcun rischio” di ulteriori perdite e che la chiazza di superficie si sta “già disperdendo”. Poole è il porto naturale più grande d’Europa e un sito di particolare interesse scientifico, che ospita una serie di uccelli trampolieri.