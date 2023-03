Giochi: Totocalcio, vinti ben sette ’13’ da 35.823 euro

MeteoWeb

Roma, 28 mar. – (Adnkronos) – Il Totocalcio continua a far sognare tutti gli appassionati d?Italia anche durante la sosta per le nazionali. Nell?ultimo concorso ? come ricorda l?agenzia Agimeg incentrato sulle partite delle qualificazioni agli Europei del 2024 e sul campionato di Serie C ? sono stati realizzati ben sette ?13? da 35.823 euro ciascuno. Realizzati anche ventuno ?11? da 2.854 euro. Questo concorso si è rivelato particolarmente fortunato per i giocatori perché in 35 hanno indovinato 9 eventi per una vincita da 629 euro. Inoltre vi sono stati 142 ?7? da 58 euro e 196 ?5? da 21 euro. Infine, sono stati realizzati 161 ?3? da 5 euro ciascuno.

Ecco i risultati dell?ultimo concorso. Obbligatori: 1 Renate ? Padova 2 ? 0 1; 2 Pordenone ? Pro Sesto 1 ? 0 1; 3 Montenegro ? Serbia 0 ? 2 2; 4 Potenza ? Juve Stabia 5 ? 2 1; 5 Taranto ? Avellino 2 ? 2 X; 6 Slovacchia ? Bosnia-Erzegovina 2 ? 0 1; 7 Turris ? ACR Messina 3 ? 0 1; 8 Israele ? Kosovo 1 ? 1 X. Opzionali: 9 Bielorussia ? Svizzera 0 ? 5 2; 10 Ungheria ? Bulgaria 3 ? 0 1; 11 Mantova ? Juventus Next Gen 1 ? 1 X; 12 Virtus Francavilla ? Monopoli 2 ? 0 1; 13 Scozia ? Cipro 3 ? 0 1; 14 Irlanda del Nord ? Finlandia 0 ? 1 2; 15 Inghilterra ? Ucraina 2 ? 0 1; 16 Croazia ? Galles 1 ? 1 X; 17 Eire ? Francia 0 ? 1 2; 18 Polonia ? Albania 1 ? 0 1; 19 Carrarese ? Siena 3 ? 0 1; 20 Alessandria ? Fiorenzuola 1 ? 1 X.