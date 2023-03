MeteoWeb

“Il futuro del meteo, del clima e dell’acqua attraverso le generazioni”. È questo il tema che il Consiglio esecutivo dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) ha selezionato quest’anno per le celebrazioni della Giornata Mondiale della Meteorologia. “Viviamo su un pianeta interconnesso. Condividiamo una Terra, con un’atmosfera e un oceano. Il nostro meteo, il clima e il ciclo dell’acqua non conoscono confini nazionali o politici. La cooperazione internazionale è essenziale. Questa filosofia ha guidato il lavoro della comunità meteorologica mondiale dal 1873 e ci guiderà mentre traduciamo la scienza in servizi per la società per le generazioni presenti e future”, si legge sul sito dell’OMM in un approfondimento dedicato alla Giornata Mondiale della Meteorologia 2023.

La Giornata Mondiale della Meteorologia 2023 cade durante il 150° anniversario dell’OMM. Mette in evidenza i risultati passati, i progressi presenti e il potenziale futuro: dai telegrafi e le previsioni di navigazione della fine del XIX secolo ai supercomputer e alla tecnologia spaziale. In tutto questo tempo, i Servizi meteorologici e idrologici nazionali hanno lavorato 24 ore su 24 per raccogliere e standardizzare i dati che sono alla base delle previsioni meteorologiche che ora diamo per scontate. La storia dello scambio di dati OMM è una straordinaria storia di visione scientifica, sviluppo tecnologico e, soprattutto, di un sistema unico di cooperazione al servizio della società.

L’anniversario serve anche come promemoria del nostro clima che cambia, sottolinea l’OMM, che evidenzia come i progressi scientifici e tecnologici hanno notevolmente migliorato l’accuratezza delle previsioni meteorologiche e delle allerte precoci salvavita nel corso degli anni. I big data vengono scambiati più liberamente tra una comunità più ampia che mai e ci sono nuovi strumenti, tra cui l’apprendimento automatico e l’intelligenza artificiale. Sono stati compiuti progressi significativi per monitorare, simulare e proiettare il clima globale a supporto del processo decisionale.

La storia dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale

La storia della comunità dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale è affascinante. Le previsioni meteorologiche sono nate con la standardizzazione dei dati marittimi e delle osservazioni meteorologiche in mare. Il tenente della Marina degli Stati Uniti Matthew Fontaine Maury ne fu una delle forze trainanti, così come l’ammiraglio FitzRoy, che nel 1860 iniziò a emettere avvisi di tempesta per i marinai al largo delle coste del Regno Unito e, un anno dopo, previsioni meteorologiche generali.

Il telegrafo elettrico, sviluppato da Samuel Morse negli anni del 1830, fu utilizzato per la prima volta per trasmettere bollettini meteorologici nel 1849. Era chiaro, tuttavia, che il codice Morse non soddisfaceva le esigenze di un sistema uniforme di osservazioni meteorologiche utilizzando dati provenienti da vaste aree. E questa divenne la logica alla base del primo Congresso Meteorologico Internazionale nel 1873 a Vienna. “È fondamentale disporre di una rete mondiale di osservazioni meteorologiche, libero scambio di osservazioni tra le nazioni e accordo internazionale su metodi e unità di osservazione standardizzati per poter confrontare queste osservazioni”, ha affermato il Prof. Buys Ballot, direttore del KNMI (The Royal Netherlands Meteorological Institute) e primo Presidente dell’Organizzazione Meteorologica Internazionale (IMO) dal 1873 al 1879.

Il principio del libero scambio di dati è stato da allora una delle forze trainanti dell’OMM e rimane valido anche oggi. I primi anni dell’IMO hanno visto miglioramenti lenti ma costanti nella strumentazione meteorologica e sforzi per sviluppare una rete mondiale di stazioni meteorologiche. Il primo Anno Polare Internazionale 1882-83 stabilì stazioni di osservazione intorno al Polo Nord e il secondo Anno Polare Internazionale 1932-33 dimostrò come le osservazioni nelle regioni polari potessero migliorare l’accuratezza delle previsioni in altre parti del mondo.

Il XX secolo ha visto grandi progressi meteorologici e anche nuove richieste di cooperazione internazionale – e questo è stato dimostrato ripetutamente durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. La struttura dell’IMO non era più sufficiente. Una riunione del Comitato Meteorologico Internazionale nel 1946 adottò una proposta di Convenzione Meteorologica Mondiale che fu infine firmata l’11 ottobre 1947 ed entrò in vigore il 23 marzo 1950. L’IMO divenne formalmente l’Organizzazione Meteorologica Mondiale il 17 marzo 1951.

XX secolo

Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, la ricostruzione delle economie e il boom del trasporto marittimo e aereo hanno inaugurato un’espansione delle capacità di osservazione e telecomunicazioni a terra, in mare e in aria. Ma c’erano ancora grandi lacune. L’Anno Geofisico Internazionale 1957-58 cercò di colmare queste lacune con una spinta coordinata per osservazioni che coprissero l’intera superficie della Terra. Il programma meteorologico includeva misurazioni della radiazione solare e dell’ozono atmosferico, contribuendo così ad aumentare la comprensione dello strato protettivo di ozono della Terra e della necessità di salvaguardarlo dalle sostanze chimiche distruttive.

In concomitanza con questo, l’avvento dei satelliti meteorologici ha segnato l’inizio di una nuova era di copertura dei dati osservativi per l’intero globo. Nel 1957, l’Unione Sovietica lanciò i primi satelliti in orbita terrestre SPUTNIK-1 e SPUTNIK-2. Il satellite EXPLORER-1 è stato lanciato dagli Stati Uniti il 2 gennaio 1958 e il primo satellite dedicato al meteo al mondo, il Television Infrared Observation Satellite (TIROS-1), l’1 aprile 1960. Di conseguenza, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha chiesto all’OMM di indagare sul potenziale dei satelliti meteorologici come parte dell’agenda per l’uso pacifico dello spazio. Mettendo da parte le loro differenze politiche, gli Stati Uniti e l’URSS hanno prodotto un rapporto che ha portato l’OMM a lanciare il World Weather Watch Program nel 1963. È diventato una pietra miliare per le scienze atmosferiche, i servizi meteorologici e la cooperazione globale.

Il World Weather Watch celebra il suo 60° compleanno nel 2023. Produce osservazioni meteorologiche da terra, da mare e dallo spazio; prepara le previsioni del tempo e le allerte; scambia informazioni a livello globale e in tempo reale in modo libero e senza restrizioni. Il World Weather Watch ha gettato le basi per approfondimenti scientifici più moderni e progressi tecnologici nel campo dell’informatica, delle telecomunicazioni e dei satelliti ed è servito da modello per programmi di collaborazione internazionali come il Global Climate Observing System (GCOS) e il Global Ocean Observing System (GOOS).

Lo sviluppo dei programmi di previsione meteorologica numerica (NWP) alla fine del XX secolo è stato significativo quanto il progresso nella tecnologia satellitare. Le NWP hanno aperto nuove dimensioni, consentendo ai meteorologi di applicare con maggiore precisione i loro dati meteorologici al servizio della società.

XXI secolo

Nuove straordinarie tecnologie di osservazione e modellazione continuano a svilupparsi, contribuendo a far progredire la comprensione del complesso sistema meteorologico e climatico globale della Terra. Di conseguenza, le previsioni a cinque giorni di oggi sono affidabili quanto le previsioni a due giorni di 25 anni fa. Questi progressi si traducono letteralmente in guadagni economici per miliardi di dollari. Le previsioni meteorologiche locali dipendono dall’accesso in tempo reale alle osservazioni da tutto il mondo sotto l’egida dell’Integrated Global Observing System (WIGOS) dell’OMM.

Attualmente, più di 30 satelliti meteorologici e 200 di ricerca, 10.000 stazioni meteorologiche di superficie automatiche e non, 1.000 stazioni aeree, 7.000 navi, più di 1.100 boe, centinaia di radar meteorologici e 3.000 aerei commerciali appositamente attrezzati misurano i parametri dell’atmosfera, della superficie terrestre e oceanica ogni giorno. Queste osservazioni vengono poi rese disponibili gratuitamente a tutti i Paesi del mondo attraverso l’Information System (WIS) dell’OMM.

I meteorologi e gli scienziati del clima ora fanno previsioni stagionali e a lungo termine e stanno sviluppando “previsioni meteorologiche e climatiche senza soluzione di continuità” per soddisfare la crescente necessità di servizi meteorologici e climatici per settori chiave come agricoltura, salute, acqua, trasporti ed energia. Ma non si tratta più solo di meteo e clima. Mentre continuiamo ad estendere la nostra gamma di previsioni e migliorare la nostra comprensione dell’intero Sistema Terra, è diventata fondamentale la necessità di rafforzare lo scambio di dati in altre aree come l’idrologia, la composizione atmosferica, la criosfera e la meteorologia spaziale.

Un gruppo sempre più eterogeneo di parti interessate è ora attivo nella generazione e nell’uso dei dati. Sono disponibili più dati del sistema terrestre che mai, grazie ai progressi nella tecnologia di telerilevamento terrestre e spaziale e nella velocità di elaborazione e nelle dimensioni della memoria dei computer utilizzati per la modellazione meteorologica. In considerazione delle esigenze in rapida evoluzione, nel 2021 un Congresso Meteorologico Mondiale straordinario ha approvato la Politica sui dati unificati dell’OMM. Fornisce un aggiornamento completo delle politiche che guidano lo scambio internazionale di dati meteorologici, climatici e relativi al sistema terrestre e ribadisce l’impegno per lo scambio di dati libero e illimitato, che è stato il fondamento della comunità dell’OMM negli ultimi 150 anni.

Ciò aiuterà la comunità dell’OMM a rafforzare e sostenere meglio il monitoraggio e la previsione di tutti i componenti del sistema Terra, con enormi benefici socioeconomici. Porterà a un ulteriore scambio di tutti i tipi di dati ambientali, il che a sua volta consentirà a tutti i membri dell’OMM di fornire servizi meteorologici e climatici migliori, più accurati e tempestivi.

Le sfide del futuro

I rapporti sullo stato del clima globale dell’OMM hanno monitorato i cambiamenti nel sistema climatico nel corso degli anni. I rapporti mostrano come gli indicatori chiave del cambiamento climatico – concentrazioni di gas serra, temperatura superficiale, calore degli oceani, acidificazione degli oceani, scioglimento dei ghiacciai, perdita di ghiaccio marino e innalzamento del livello del mare – siano tutti a livelli record. Il cambiamento climatico sta portando a eventi meteorologici e climatici più estremi come ondate di calore più lunghe e intense, precipitazioni più abbondanti e siccità più gravi. La nostra vulnerabilità agli impatti negativi degli eventi meteorologici sta aumentando in molte aree. Più persone che mai vivono in megalopoli o in zone ad alto rischio come aree costiere basse ed esposte e pianure alluvionali.

Sono necessarie migliori capacità di monitoraggio, previsione e comunicazione sia su cosa sarà e cosa farà il meteo, sia per aiutare la società a capire e adattarsi al meteo che potremmo aspettarci di vedere in futuro. Dato che molti impatti del cambiamento climatico si manifestano attraverso l’acqua, è essenziale un’azione integrata per l’acqua e il clima.

Sistemi di allerta

Nonostante gli enormi progressi tecnologici, permangono lacune fondamentali nel sistema di osservazione globale. Troppe persone nei Paesi vulnerabili non hanno neppure elementari allerte precoci sul maltempo che sta arrivando. La metà dei Paesi a livello globale non dispone di sistemi di allerta precoce e ancora meno dispone di quadri normativi per collegare le allerte precoci ai piani di emergenza. La copertura è peggiore per i Paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo.

L’OMM sta quindi guidando una nuova iniziativa di allerta precoce per tutti per garantire che tutti nel mondo siano protetti dai sistemi di allerta precoce nei prossimi cinque anni. L’iniziativa abbraccia l’intera comunità OMM, la più ampia famiglia delle Nazioni Unite, le banche di sviluppo e il settore privato, comprese le società Big Tech. “Dobbiamo aumentare il potere di previsione per tutti e costruire la loro capacità di agire. Riconosciamo il valore delle allerte precoci e dell’azione tempestiva come strumenti fondamentali per ridurre il rischio di disastri e sostenere l’adattamento climatico”, ha affermato il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres nell’annunciare la campagna.

Il futuro

La richiesta di informazioni sulle previsioni meteorologiche, climatiche e idriche a supporto del processo decisionale è destinata ad aumentare rapidamente nei prossimi anni. La generazione e la fornitura di questi servizi meteorologici, climatici e idrologici è stata rivoluzionata da supercomputer, tecnologia satellitare e di telerilevamento, dispositivi mobili intelligenti, continui progressi scientifici e collaborazione internazionale. Una quota crescente di queste innovazioni è arrivata dal settore privato.

Con investimenti adeguati nella scienza e nella tecnologia e attraverso un migliore coinvolgimento pubblico-privato, l’impresa meteorologica e climatica soddisferà la crescente domanda di previsioni meteorologiche e climatiche personalizzate e senza soluzione di continuità. Tali miglioramenti forniranno un valore significativo a tutte le nazioni.