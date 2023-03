Giustizia: De Poli (Udc), ‘bene Dalla Vecchia, battaglia Tribunale Pedemontana per territorio’

MeteoWeb

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – ?Il monito del presidente di Confindustria Vicenza, Laura Dalla Vecchia, va certamente colto con la massima attenzione da parte delle istituzioni. Le considerazioni del presidente degli industriali chiamano in causa in prima persona noi rappresentanti in Parlamento, oltre ai responsabili di Governo. Noi chiediamo all?Esecutivo di accogliere questo sos sul Tribunale della Pedemontana: concordo con quanto ha detto il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari: quello sulla giustizia non va ritenuto come un costo ma, al contrario come un investimento?. Così il senatore Udc, Antonio De Poli.

?La questione dell?inutilizzata Cittadella della giustizia è, da sempre, di interesse per il territorio, soprattutto in un territorio come il nostro ? il Veneto e, in modo particolare, la provincia di Vicenza ? dove si concentra un numero significativo di imprese. C?è un ritardo oggi inaccettabile tra i tempi della giustizia italiana e quelli degli altri Paesi europei. A farne le spese sono i cittadini e le imprese. Ecco perché riteniamo che ci sono battaglie che, come questa, non hanno colori politici. Sindaci e imprese guardano al bene del territorio: è a loro che dobbiamo dare risposte concrete?, conclude De Poli.