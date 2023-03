Guerra Ucraina, Biden: “Cina non ha dato armi a Russia”

MeteoWeb

Roma, 24 mar. – (Adnkronos) – “Non sottovaluto la Cina né la Russia ma penso che abbiamo abbondantemente sopravvalutato” la loro alleanza. Sono le parole del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che risponde così alle domande sul dopo la visita del .

“Sono 3 mesi che parliamo” del possibile contributo di Pechino alla guerra condotta dalla Russia in Ucraina ma i cinesi “non hanno ancora fornito” armi a Mosca, dice Biden, a Ottawa, in conferenza stampa congiunta con il premier canadese Justin Trudeau. “Non significa che non lo faranno. Ma non lo hanno ancora fatto”, dice il presidente degli Stati Uniti. .

Canada e Stati Uniti garantiranno il sostegno necessario all’Ucraina. “Come sa bene, signor presidente, il Canada continuerà ad essere accanto all’Ucraina con tutto ciò che sarà necessario. Siamo entrambi partner su cui l’Ucraina e il mondo possono contare”, le parole di Trudeau. Da Biden, nuove stoccate a Putin.

“Il suo desiderio di conquista e di potere finora è rimasto insoddisfatto. L’amoro del popolo ucraino per il proprio paese avrà la meglio”, dice il numero 1 della Casa Bianca. “. Noi manterremo l’alleanza forte e compatta, difenderemo ogni centimetro del territorio della Nato: un attacco contro uno di noi è un attacco a tutti”, ribadisce.