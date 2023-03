Innovazione: vola e-commerce food di BigCommerce, +13% nel 2022

MeteoWeb

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – Vola l’e-commerce del food di BigCommerce che ha visto balzare nel 2022 i suoi food merchant a un +13% del volume lordo di merci rispetto all’anno precedente. La piattaforma e-commerce Open SaaS ha rilevato che, allo stesso modo, il numero totale dei loro ordini è cresciuto dell’8,1% su base annua (YoY) ed il valore medio degli ordini (Aov) è aumentato del 4,8% YoY. Risultati raggiunti in un anno di crisi economica che fanno ben comprendere come si tratti di un mercato particolarmente florido.

Infatti, il mercato globale dell?ecommerce food & beverage si prevede raggiungerà i 140,42 miliardi di dollari entro il 20271 ed anche in Italia i dati sono estremamente positivi: il valore degli acquisti nel settore dell’ecommerce B2C food & grocery nel nostro Paese era di 0,8 miliardi di euro nel 2017, mentre ha raggiunto quota 4,8 miliardi di euro nel 20222.

Per il 2023 gli obiettivi strategici dei food merchant secondo BigCommerce uno dei principali è quello di puntare ad un aumento della visibilità del proprio brand, opzione che interessa il 25% degli intervistati.