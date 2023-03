Iran: Teheran minaccia Israele di ritorsioni dopo la morte di una guardia in Siria

MeteoWeb

Teheran 31 mar. (Adnkronos/Dpa) – L’Iran ha minacciato Israele di ritorsioni in seguito alla morte di una guardia rivoluzionaria in Siria a causa di un sospetto attacco aereo israeliano. La guardia è stata uccisa stamattina presto vicino alla capitale siriana Damasco, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa iraniana Tasnim.

Secondo fonti siriane è il secondo attacco aereo israeliano dopo quello di ieri, nel quale due soldati siriani erano stati feriti. L’esercito israeliano non ha commentato l’attacco.