Kuhn (Bper): “Convinti al fianco di Bergamo Brescia Capitale della Cultura”

MeteoWeb

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – “Abbiamo una responsabilità importante nei confronti dei clienti di Brescia e Bergamo. Bper ha una storia di banca di prossimità e non potevamo mancare a un?iniziativa come questo. Apprezziamo il fatto di chiamare Brescia e Bergamo al singolare Capitale della Cultura. A Brescia abbiamo la nuova filiale in piazza della Loggia e a breve inaugureremo la nuova sede di Bergamo. Essere main sponsor di TheGate2023 era un?opportunità che non potevamo mancare. È una cosa che facciamo con convinzione”. Così Vittorio Kuhn, chief retail e commercial banking officer di Bper Banca, a margine della conferenza stampa che ha presentato l?installazione TheGate2023. Una struttura, di cui Bper è main sponsor, che rappresenta il progetto di Bergamo e Brescia Capitale italiana della Cultura 2023. Si tratta di due portali immersivi che uniranno le due città permettendo un?interazione diretta e proponendo un?innovativa esperienza a tutti coloro che li attraverseranno.

“L?economia è molto vicina alla cultura e oggi lo abbiamo visto ? prosegue Kuhn ? l?economia ha una componente culturale significativamente importante. Le presenze turistiche che accompagneranno questo evento avranno un ritorno importante a livello economico per entrambe le città”.