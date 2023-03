Lanciato il primo razzo stampato in 3D, ma qualcosa è andato storto | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il primo razzo al mondo stampato in 3D non ha raggiunto gli obiettivi sperati durante il suo debutto, ma ha comunque messo a segno alcuni traguardi importanti. Il vettore Relativity Space, chiamato Terran 1, è decollato dal Launch Complex 16 presso la Cape Canaveral Space Force Station in Florida alle 01:25 ora italiana, dando il via a un volo di prova chiamato “Good Luck, Have Fun” (GLHF).

Dal lancio all’anomalia

Inizialmente Terran 1 si è comportato bene. Ad esempio, è sopravvissuto al Max-Q – la parte del volo durante la quale i carichi strutturali sono più alti su un razzo – e il suo primo e secondo stadio si sono separati con successo. Qualcosa è andato storto poco dopo, a circa 3 minuti dall’inizio del volo, e lo stadio superiore non è riuscito a raggiungere l’orbita.

“Nessuno ha mai tentato di lanciare in orbita un razzo stampato in 3D e, anche se oggi non ce l’abbiamo fatta fino in fondo, abbiamo raccolto dati sufficienti per dimostrare che è possibile far volare razzi stampati in 3D,” ha spiegato Arwa Tizani Kelly, durante il webcast di Relativity Space “Abbiamo appena completato un passo importante nel dimostrare al mondo che i razzi stampati in 3D sono strutturalmente fattibili,” ha aggiunto.

In effetti, Relativity Space sta probabilmente festeggiando in questo momento. Dopotutto, i razzi raramente si comportano perfettamente al loro primo decollo. Ad esempio, il nuovo razzo giapponese H3 ha fallito durante il suo volo di debutto all’inizio di questo mese. Il co-fondatore di Relativity Space, Tim Ellis, ha affermato prima del lancio che superare Max-Q è stata “l’inflessione chiave” per la missione GLHF. “Ciò dimostrerà essenzialmente la fattibilità dell’utilizzo della tecnologia di produzione additiva per produrre prodotti per il volo. Lo abbiamo già fatto efficacemente nei test a terra, spingendo e spingendo ben al di sopra di questo stress massimo con successo su entrambi gli stadi in un ambiente di volo simulato in condizioni estreme, ma il volo ovviamente è la prova più viscerale,” ha affermato Ellis lo scorso 7 marzo.

Lanciato il primo razzo al mondo stampato in 3D: il liftoff

Relativity Space guarda al futuro

Relativity Space, fondata nel 2016, mira a lanciare payload relativamente piccoli con il Terran 1 non riutilizzabile a due stadi. Il razzo alto 33 metri è in grado di trasportare fino a 1.250 kg verso l’orbita terrestre bassa (LEO), secondo Relativity Space, che sta vendendo i lanci di Terran 1 per 12 milioni di dollari.

Il razzo non ha però trasportato un carico utile operativo su GLHF, solo un anello commemorativo stampato in 3D. Questo primo razzo Terran 1 era costituito da circa l’85% di materiale stampato in 3D in massa, ma la società mira a spingersi fino a circa il 95% sui veicoli futuri.

Relativity Space ripartirà dalle pietre miliari di GLHF, se tutto andrà secondo i piani. La società ha già firmato contratti di lancio per clienti per un valore di 1,65 miliardi di dollari. Alcuni riguardano i voli Terran 1, ma la stragrande maggioranza, ha reso noto Ellis, è destinato ai lanci del Terran R. Quest’ultimo razzo è un veicolo più grande, più potente e riutilizzabile che Relativity Space prevede di iniziare a lanciare già dal prossimo anno.

Il Terran R, alto 66 metri, anch’esso costruito tramite stampa 3D, sarà in grado di sollevare fino a 20mila kg verso la LEO. Lo sviluppo del razzo sarà notevolmente aiutato da GLHF, secondo Relativity Space.

“Terran 1 funge da esploratore e piattaforma di sviluppo nel nostro percorso verso la produzione di Terran R,” hanno dichiarato i rappresentanti dell’azienda a Space.com. “Terran 1 ci ha servito molto bene in questa veste fino al nostro primo lancio, e prevediamo che dal giorno del lancio arriveranno anche ulteriori insegnamenti chiave“.

Il lancio del primo razzo “methalox” stampato in 3D

Relativity Space mirava a fare la storia in più modi con GLHF. Terran 1 è alimentato a metano liquido e ossigeno liquido, ad esempio, e ha tentato di diventare il primo razzo “methalox” di questo tipo a raggiungere l’orbita (oltre al primo veicolo stampato in 3D a farlo).

La combinazione metalox è favorita dai sostenitori dell’esplorazione di Marte, poiché sia ​​​​il metano che l’ossigeno possono essere reperiti localmente sul Pianeta Rosso. Ad esempio, il gigantesco veicolo Starship di nuova generazione di SpaceX, che secondo Elon Musk potrebbe rendere economicamente fattibile la colonizzazione di Marte, è anch’esso un razzo metalox.

Il lancio di oggi è stato il terzo tentativo di debutto di Terran 1. Un tentativo dell’8 marzo è stato cancellato a causa di problemi con le temperature del carburante nello stadio superiore del razzo, e un altro l’11 marzo è stato bloccato per motivi meteorologici e di sicurezza.