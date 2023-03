Mafia: studenti a Palazzo Pirelli per giornata contro le mafie e in ricordo delle vittime

MeteoWeb

Milano, 22 mar. (Adnkronos) – “Parlate di mafia”. Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, ha citato Paolo Borsellino in occasione della ‘Giornata regionale dell?impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime’ che si è svolta questa mattina all?Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli. Una giornata che, ha sottolineato Romani, è “un ‘presidio della memoria’ soprattutto per i più giovani perché serve a ribadire, sempre e con forza, l?importanza della lotta alla mafia, alla camorra, alla ‘ndrangheta e in generale ai sistemi criminali. Non solo a parole, ma con gli esempi concreti di chi si è impegnato e ha sacrificato la propria vita per spezzare il clima di paura e di intimidazione”.

Si tratta, ha aggiunto, di “un percorso che dobbiamo fare insieme perché le organizzazioni criminali non sono un problema solo dei magistrati o delle forze dell?ordine, ma sono una questione che coinvolge tutti. Ignoranza e paura sono i due mostri che dobbiamo combattere attraverso la formazione di una coscienza critica. Una battaglia che vinceremo prima di tutto sui banchi di scuola perché educare significa prevenire”.

La Giornata, quest?anno, è dedicata alle vittime della strage di via Palestro: i vigili del fuoco Carlo La Catena, Sergio Pasotto e Stefano Picerno, l’agente di polizia locale Alessandro Ferrari e Moussafir Driss, immigrato marocchino che dormiva su una panchina quella sera del 27 luglio 1993 quando una autobomba di Cosa Nostra esplose presso la Galleria d’arte Moderna e il Padiglione di arte contemporanea di Milano.

Dopo l?introduzione del presidente Romani e l?intervento del dirigente dell?ufficio scolastico regionale Marco Bussetti, la mattinata è proseguita con il dialogo tra il professor Nando dalla Chiesa e il giornalista Mario Portanova sulle stragi del 1993. Poi spazio ai video e alle pièce teatrali dei ragazzi delle scuole. Sul palco del Gaber sono saliti gli studenti dell?IIS Luigi Cossa di Pavia con ‘Ricordiamo Alessandro Ferrari’, gli studenti dell?IIS Leonardo da Vinci-Ripamonti di Como con ‘Ricordiamo Carlo La Catena, Sergio Pasotto, Stefano Picerno’ e quelli dell?I.S.I.S. Giulio Natta di Bergamo con ‘Ricordiamo Moussafir Driss’. Infine, l?esibizione del cantautore Alessandro Sipolo e della violoncellista Daniela Savoldi.

Al termine della mattinata, nel foyer del piano terra vicino allo spazio ascensori, il presidente Romani ha visitato la mostra ‘I colori della legalità’, composta da una trentina di tele dedicate alle vittime delle mafie realizzate dagli studenti dell?IIS Albe Steiner di Milano e dell?IIS Majorana di Cesano Maderno (MB) e ha incontrato i ragazzi autori delle opere esposte. La mostra potrà essere visitata fino a giovedì 20 aprile.