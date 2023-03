Maltempo in Brasile: frana investe case a Manaus, almeno 8 morti

MeteoWeb

Almeno otto persone sono morte e diverse altre sono disperse dopo che una frana ha investito alcune case a Manaus, in Brasile, la sera di domenica 12 marzo: lo hanno riferito i media locali, citando i servizi di emergenza. La frana si è verificata dopo le forti piogge nella zona: sulla città si sono abbattuti 96 millimetri di precipitazioni, un volume sopra la media. Il municipio di Manaus ha dichiarato che sono in corso le operazioni per trovare i sopravvissuti.

Lo smottamento ha investito diverse case nella comunità di Santa Ines, nella zona Est della città. Tre persone sono state tratte in salvo dai soccorritori, mentre per altre 8 non c’è stato nulla da fare.