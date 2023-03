Migranti: Lollobrigida, ‘da Ue condivisione del modello Italia’

MeteoWeb

Roma, 25 mar (Adnkronos) – “L’Europa deve aiutare l’Africa a svilupparsi. Noi non vogliamo persone che emigrano perché costrette, l’emigrazione è fisiologica ma deve essere una libera scelta, non dovuta a fame e altre criticità, per una vita diversa e l’integrazione. Non è così e l’Europa se ne rende conto”. Lo ha detto Francesco Lollobrigida al Tg4.

“Ursula von del Leyen ha espresso condivisione del modello verso il quale l’Italia sta andando che, sfatiamo alcuni miti, mette in condizione la nostra Nazione di avere un minor numero di morti nonostante un elevatissimo numeri di sbarchi”, ha spiegato il ministro dell’Agricoltura.