Milano: in Darsena arriva installazione galleggiante di Azimut Yachts

Milano, 31 mar. (Adnkronos) – Dal 17 al 23 aprile, la Darsena di Milano si trasformerà in una ‘passeggiata galleggiante’. In occasione della Design Week 2023, Azimut Yachts presenterà ‘The Sea Deck’, una installazione galleggiante che racconta il desiderio di andare oltre l?atteso e, come con gli yacht della serie Seadeck, ritrovare il contatto con la natura: “Una passeggiata emozionale sull?acqua e un viaggio alla scoperta della rotta tracciata da Azimut per proteggere il mare”, spiega la società.

Nel mondo della nautica, “Azimut ha realizzato l?ideale del ritorno alla natura; per prima ha coniugato soluzioni tecnologiche per ridurre l?impatto ambientale con innovazioni stilistiche e di design, volte ad abbattere le barriere tra esterno e interno, e tornare ad abbracciare il mare. Il simbolo di questo approccio è la nuova serie Seadeck, la prima serie ibrida di motoryacht per la famiglia, che raggiungerà una riduzione del 40% delle emissioni di Co2 in un anno di uso medio rispetto a una tradizionale barca flybridge di simili dimensioni”.

La nuova serie di yacht Azimut ha ispirato Amdl Circle e Michele De Lucchi nella realizzazione dell?installazione ‘The Sea Deck’, “una passeggiata galleggiante adagiata sulla Darsena, disegnata per dare alla città di Milano un?inaspettata esperienza delle sue antiche vie navigabili e offrire ai visitatori la possibilità di un nuovo punto di vista per godere dell?acqua da una prospettiva unica, in prossimità dello storico canale di Leonardo da Vinci”. Il progetto desidera riproporre “la stessa rivoluzione che Azimut ha introdotto nel mondo della nautica invitando a intraprendere un viaggio alla scoperta delle tecnologie sviluppate dal cantiere per ridurre l?impatto ambientale e a condividere un momento di ritorno alla natura, l?essenza della navigazione”. L?installazione, infatti, reinterpreta la terrazza di poppa degli yacht della serie Seadeck, “la Fun Island, una lounge aperta da cui si abbraccia il mare, pensata per offrire un?esperienza immersiva nella natura. Una volta a bordo, i visitatori -rigorosamente a piedi nudi- potranno passeggiare lungo l?anello sospeso sull?acqua per raggiungere il centro della Darsena e appagare quel desiderio di ‘andare oltre’ che nutre chi esplora il mare e che è parte del Dna pionieristico di Azimut”. L?installazione, infine, ha il patrocinio del Comune di Milano per i valori di sostenibilità e circolarità secondo i quali è stata realizzata.