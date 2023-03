Minori: Ricci a Roccella, ‘introduca norma che regolarizzi Italia rispetto a Ue’

MeteoWeb

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – ?Credo che i bambini debbano avere tuti gli stessi diritti almeno nell?Ue, non si capisce perché in alcuni paese i bimbi possano avere anche all?anagrafe due genitori dello stesso sesso e in alcuni altri no”. Così Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, a Radio Cusano Campus.

?Un paio di anni fa ho celebrato un?unione civile tra due ragazze della mia città, una di queste ragazze ha avuto un bambino ricorrendo all?inseminazione artificiale e attualmente non vi è modo di registrarlo all?anagrafe perché la norma non lo consente. Ciò crea grande frustrazione nel Sindaco ma soprattutto grande rabbia in una coppia che sta educando, crescendo e amando il proprio figlio?.

?Se esistesse il matrimonio egualitario, come in altri paesi d?Europa, le coppie omosessuali potrebbero adottare i bambini e questo andrebbe a risolvere molte delle questioni etiche intorno al tema dell?utero in affitto. Questa la nostra proposta, i sindaci si sono mossi in questa direzione e credo che il ministro Roccella, invece di buttare la palla sul campo della magistratura, dovrebbe agevolare una norma volta a regolarizzare l?Italia rispetto all?Ue”.