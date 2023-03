Maltempo, arriva l’aria fredda e torna la neve sulle Dolomiti: bella nevicata in Val di Fassa | VIDEO

MeteoWeb

Dopo un lungo periodo mite e anticiclonico, il maltempo è pronto a tornare sull’Italia. Mentre una linea frontale con rovesci e temporali attraversa il Nord dall’Emilia Romagna al Friuli Venezia Giulia, intense nevicate sono in atto sulle Alpi dopo l’ingresso dell’aria fredda. Bellissime le immagini che arrivano dal Trentino: a Penia, a 1.500 metri di quota in Val di Fassa, è in atto una bella nevicata.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: